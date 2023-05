Dnevi odprtih vrat ZSSS letos o plačah

Ljubljana, 9. maja - ZSSS prihodnji teden peto leto zapored pripravlja dneve odprtih vrat. Letos so jih namenili plačam - sindikati bodo v 14 mestih na razpolago vsem, ki bi želeli preveriti, ali je njihova plača pravilno obračunana, ali so plačani vsi prispevki in ali prejemajo vse dodatke. Svetovanje bo brezplačno, se je pa treba prijaviti.