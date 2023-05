Preventivni ukrepi in zavarovanje ključno za zaščito pred vremenskimi ekstremi

Ljubljana, 9. maja - Vremenski ekstremi so vse pogostejši z njimi pa se povečuje tudi škoda, ki jo povzročajo. Za obvladovanje tveganj je zato ključna ustrezna preventivna zaščita in zavarovanje, so opozorili strokovnjaki na današnjem pogovoru o (ne)predvidljivih vremenskih ekstremih, ki ga je pripravila Zavarovalnica Triglav.