Slovenski in madžarski veleposlanik v Zagrebu začela 24-urni bralni maraton

Zagreb, 9. maja - Slovenski veleposlanik na Hrvaškem Gašper Dovžan in madžarski kolega Csaba Demcsak sta danes zjutraj v središču Zagreba začela bralni maraton, ki bo neprekinjeno potekal vse do srede zjutraj. Na dogodku bo sodelovalo najmanj 24 ljudi, vključno z nekaterimi drugimi veleposlaniki in znanimi osebami, ki bodo po 60 minut brali svojo najljubšo knjigo.