Odbor Evropskega parlamenta pozval k ukrepanju glede uporabe vohunske opreme

Strasbourg, 9. maja - Odbor Evropskega parlamenta, ki preiskuje uporabo vohunske opreme, kot je Pegasus, je v ponedeljek potrdil poročilo, v katerem je obsodil zlorabo tovrstne opreme in pozval k ukrepanju. Opozorili so na sistemske težave na Poljskem in Madžarskem, izrazili pa so tudi zaskrbljenost glede Španije in Grčije.