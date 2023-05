V Novem mestu razstava Ecytara za vedno slikarja Patrika Dvorščaka

Novo mesto, 9. maja - V Galeriji Krka v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Ecytara za vedno akademskega slikarja Patrika Dvorščaka. Ta s svojim umetniškim delom obravnava probleme družbe in množičnih tvorb, s slikami in instalacijami pa daje vpogled v samodestruktivnost in nesprejemanje odgovornosti, je ob razstavi zapisala likovna kritičarka Maša Žekš.