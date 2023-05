V Krškem razstava Obrazi dediščine jugovzhodne Slovenije

Krško, 9. maja - V atriju restavrirane Mencingerjeve hiše v Krškem bodo drevi ob 17. uri odprli razstavo Obrazi dediščine jugovzhodne Slovenije, na kateri bodo predstavili delo in projekte novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v zadnjih desetih letih. Razstava bo na ogled do 31. maja, so njeni prireditelji povedali za STA.