Ameriškemu terapevtu grozi zaporna kazen zaradi dobave dopinga

New York, 9. maja - Teksaškemu terapevtu Ericu Liri grozi do deset let zaporne kazni, potem ko je priznal krivdo za dobavo zdravil za izboljšanje učinkovitosti olimpijskim športnikom. Med njimi je tudi nigerijska spinterka Blessing Okagbare, ki je bila pozitivna na nedovoljene substance pred olimpijskimi igrami v Tokiu, je sporočilo ameriških oblasti povzel AFP.