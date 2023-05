LA Lakers in Miami Heat le še zmaga manjka za polfinale NBA

Los Angeles, 9. maja - Košarkarje Los Angeles Lakers v končnici lige NBA proti prvakom Golden State Warriors le še ena zmaga loči od uvrstitve v finale zahodne konference. Na četrti tekmi so jezerniki po preobratu zmagali s 104:101 in v boju na štiri zmage povedli s 3:1. Na vzhodu z istim izidom v zmagah vodijo tudi košarkarji Miami Heat v dvoboju proti New York Knicks.