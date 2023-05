Zunanja ministrica Fajon na sedežu ZN o slovenski kandidaturi za Varnostni svet

New York, 9. maja - Zunanja ministrica Tanja Fajon je v ponedeljek na sedežu ZN v New Yorku opravila več srečanj, povezanih s slovensko kandidaturo za Varnostni svet v obdobju 2024-2025, nadaljevala pa jih bo tudi danes in v sredo, ko bo odpotovala še v Gvatemalo na zasedanje Združenja karibskih držav (ACS).