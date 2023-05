Bidnova administracija za večjo odgovornost letalskih prevoznikov v primeru odpovedi in zamud

Washington, 9. maja - Ameriški predsednik Joe Biden in minister za promet Pete Buttigieg sta v ponedeljek predstavila nova pravila, ki uvajajo večjo odgovornost letalskih prevoznikov v primeru odpovedi poletov in zamud. Letalski prevozniki bi morali v prihodnje potnikom izplačati nadomestilo in zagotoviti večjo preglednost svojih politik glede teh nadomestil.