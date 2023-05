Newyorške borze končale neenotno

New York, 8. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Razlog za to je zaostritev posojilnih standardov bank, kar se bo nadaljevalo predvidoma do konca leta. Raziskava med posojilodajalci je pokazala večjo previdnost bank po nedavnih pretresih v industriji, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.