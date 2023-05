Lovrić s podajo pomagal Udineseju do novih treh točk

Ljubljana, 8. maja - Nogometaši v italijanskem prvenstvu danes končujejo 34. krog. V dvoboju sosedov na prvenstveni lestvici med Empolijem in Salernitano so bili uspešnejši domačini, ki so slavili z 2:1. Udinese je pred domačimi navijači ugnal Sampdorio z 2:0, slovenski reprezentant Sandi Lovrić je tokrat prispeval podajo.