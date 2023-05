Na pogajanjih več ur o vprašanju plačnih stebrov, predloga glede odprave plačnih nesorazmerij še ni

Ljubljana, 8. maja - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so danes skoraj osem ur sedeli za skupno mizo. Že takoj na začetku se je namreč zataknilo pri vprašanju plačnih stebrov. Predloga odprave plačnih nesorazmerij, ki so ga sindikati pričakovali od vladne strani, jim ta sicer danes še ni predstavila.