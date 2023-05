Vikend kronanja Karla III. na Otoku sklenili s prostovoljskimi akcijami

London, 8. maja - Prebivalce Velike Britanije so za zaključek praznovanja ob sobotnem kronanju kralja Karla III. danes pozvali k udeležbi v obsežni prostovoljni akciji, v okviru katere so ljudje med drugim čistili plaže, sadili rože in pobirali smeti. Ob tem so potekali tudi številni tečaji, športne aktivnosti in spoznavanje mladih s prostovoljstvom nasploh.