Mladi forum SD s predlogi za ustrezno obravnavanje duševnih stisk

Ljubljana, 8. maja - V Mladem forumu SD so ob tragičnih dogodkih v Srbiji ponovno pozvali k ustreznim rešitvam za obravnavo duševnih stisk. Ocenjujejo, da morajo obvezni šolski sistematski pregledi v prihodnosti zajemati tudi aspekt duševnega zdravja. Zavzemajo se tudi za boljši dostop do psiholoških in psihoterapevtskih storitev, so zapisali v sporočilu za javnost.