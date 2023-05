Janša v Ankaranu pozval vlado k obiskovanju regij

Ankaran, 8. maja - Predsednik SDS Janez Janša je danes s sodelavci obiskal občine Pivka, Piran, Izola, Koper in Ankaran. Aktualno vlado je pozval, naj obnovi prakso obiskov v regijah, ki jih je izvajala njegova prejšnja vlada. V izjavi za javnost v Ankaranu sta Janša in župan Strmčnik opozorila na nerešena lastniška in upravljalska razmerja v tej občini.