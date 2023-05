Vreme: Večinoma oblačno

Ljubljana, 8. maja - Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, nekaj jasnine bo na severovzhodu. V zahodni polovici Slovenije bodo še možne rahle padavine. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.