Zaloge na debelo v ZDA marca ostale na februarski ravni

Washington, 8. maja - Ameriške veleprodajne zaloge so bile v marcu popravljene na malce nižjo raven, tako da so ostale nespremenjene glede na februar. Ministrstvo za trgovino je pred tem ocenilo, da so se zaloge na debelo marca od februarja povečale za 0,1 odstotka. Podatki so v skladu s pričakovanji analitikov.