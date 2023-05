Raziskava pokazala ugoden vpliv celostne rehabilitacije na življenja bolnic z rakom dojk

Ljubljana, 8. maja - Bolnice z rakom dojk, ki so bile deležne celostne rehabilitacije, so imele večjo kakovost življenja, manj težav in neželenih učinkov zdravljenja, krajšo bolniško odsotnost in manj invalidskega upokojevanja, je pokazala pilotna raziskava o individualizirani celostni rehabilitaciji bolnic z rakom dojk, ki so jo predstavili na onkološkem inštitutu.