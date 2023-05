Ukrajina pred dnevom zmage tarča novih ruskih zračnih napadov

Kijev, 8. maja - Ukrajina je bila danes znova tarča ruskega obstreljevanja. Sirene, ki so opozarjale na zračne napade, so se oglasile v več mestih, med drugim tudi v prestolnici Kijev, kjer je bilo ranjenih najmanj pet ljudi. Skupno naj bi ruske sile izstrelile 60 dronov, do novih napadov pa prihaja le dan pred praznovanjem dneva zmage v Moskvi.