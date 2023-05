Raziskava: V nemških vrtcih vse več prijav nasilja

Berlin, 8. maja - V nekaterih nemških zveznih deželah se je lani povečalo število prijav nasilja v vrtcih in sumov neprimernega ravnanja zaposlenih, je razvidno iz raziskave nadzornih organov, ki jo je izvedla nemška tiskovna agencija dpa. Porast so med drugim zabeležili v zveznih deželah Berlin, Brandenburg, Spodnja Saška, Porenje in Severno Porenje-Vestfalija.