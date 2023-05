Na sedežu Varuha odprta žalna knjiga v spomin na Ivana Bizjaka

Ljubljana, 9. maja - Na sedežu varuha človekovih pravic bo od danes do vključno srede med 10. in 14. uro odprta žalna knjiga v spomin prvemu varuhu človekovih pravic v samostojni Sloveniji in politiku Ivanu Bizjaku, ki je preminil v 68. letu starosti. Zatem bo žalna knjiga na ministrstvu za pravosodje. Pogreba v petek se bo udeležil tudi Varuh Peter Svetina.