Poslanci NSi v Slovenski Bistrici tudi o pridobivanju kadrov in davkih

Kidričevo, 8. maja - Vodstvo in poslanska skupina NSi s predsednikom Matejem Toninom na čelu se danes mudi na delovnem obisku v Podravju, predvsem v Slovenski Bistrici in okolici, kjer so obiskali več podjetij in ustanov ter se srečali s tamkajšnjimi župani. Kot je ob tem dejal Tonin, podjetja opozarjajo predvsem na davčno politiko in težave s pridobivanjem kadrov.