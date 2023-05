Predstavniki vlade, sodnikov in tožilcev na ločenih sestankih o odpravi plačnih nesorazmerij

Ljubljana, 8. maja - Na ministrstvu za javno upravo so danes potekali ločeni usklajevalni sestanki s sodniki in tožilci o odpravi plačnih nesorazmerij. Dogovorili so se, da bodo sodniki in tožilci na prihodnjih usklajevalnih sestankih sedeli skupaj, tožilci vztrajajo tudi, da jih vlada pri odpravi plačnih nesorazmerij obravnava enako kot sodnike.