Slovenija bo gostila diplomatsko konferenco za sprejem konvencije o sodelovanju pri pregonu genocida

pripravil Robert Petrovič

Ljubljana, 11. maja - Slovenija bo od ponedeljka do 26. maja gostila diplomatsko konferenco za sprejem konvencije o sodelovanju pri pregonu genocida in drugih hudodelstev. Na njej naj bi sprejeli konvencijo, s katero bi zapolnili pravne praznine pri preiskavi in pregonu najtežjih mednarodnih hudodelstev in ki bo prva mednarodna pogodba, poimenovana po Ljubljani.