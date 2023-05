V Dublinu razstava del renesančne umetnice Lavinie Fontana

Dublin, 9. maja - Lavinia Fontana (1552-1614) velja za prvo žensko poklicno umetnico v zgodovini zahodne umetnosti. V rodni Bologni in pozneje v Rimu je imela lasten atelje. V irski nacionalni galeriji, kjer hranijo njeno največjo in najbolj ambiciozno znano sliko Obisk kraljice iz Sabe pri kralju Salomonu, so umetnici posvetili obsežno monografsko razstavo.