Evropska komisija z natečajema išče zelenega pionirja in prestolnico pametnega turizma

Bruselj, 8. maja - Evropska komisija z natečajem išče evropsko prestolnico pametnega turizma 2024. Za razliko od prejšnjih let bo letos zmagalo samo eno mesto, so zapisali v Bruslju. Poleg tega z natečajem išče tudi zelenega pionirja pametnega turizma, ki bo nasledil izbor destinacije odličnosti. Oba natečaja sta do 5. julija odprta za mesta po vsej EU.