V Sloveniji prihodnji teden veteransko SP v MTB-orientaciji

Slovenj Gradec/Komenda, 9. maja - Slovenj Gradec in Komenda sta gostitelja letošnjega veteranskega svetovnega prvenstva v orientaciji z gorskimi kolesi, ki bo potekalo od 17. do 21. maja. Za sodelovanje na uradnem delu tekmovanja se je prijavilo 317 tekmovalcev iz 29 držav, največ jih je iz Češke, Avstrije in Švedske. Med njimi bo tudi nekdanji švicarski alpski smučar Peter Müller.