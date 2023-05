Večja pozornost je potrebna predvsem v grapah in pod stenami, kjer lahko plazovi sežejo nižje. Nevarnost je v primeru sončnega vremena večja sredi dneva in popoldne.

Sneg se še naprej seseda in preobraža ter nižje kopni. Zaradi oblačnosti in visoke meje sneženja ob padavinah v preteklih dneh je sneg ostal mehak in moker in tudi v visokogorju danes zjutraj ni pomrznil. Pod človeško težo se večinoma globoko predira.

Danes bo oblačno in megleno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. V torek bo zjutraj in deloma dopoldne oblačno in ponekod megleno, nato se bo oblačnost trgala, težko je predvideti, kje bo več sonca. Veter bo šibak in vzhodnih smeri. Ničta izoterma bo na višini najvišjih vrhov. V sredo čez dan se bodo padavine od zahoda širile proti vzhodu, v vzhodnih Karavankah in na Pohorju se lahko zgodi, da bo suho še do poznega popoldneva ali večera. Meja sneženja bo med 1600 in 1800 metri nadmorske višine. Pihal bo šibak, ponekod občasno zmeren vzhodni do jugovzhodni veter. Oblačno in megleno z občasnimi padavinami bo tudi v četrtek. Meja sneženja bo odvisna tudi od intenzitete padavin, zato bo lahko nekoliko nihala. Vzhodni veter se bo nekoliko okrepil. Ob koncu tedna bo vreme ostalo precej oblačno, občasno bodo krajevne padavine. Še najmanj jih bo v petek. Temperaturne razmere se ne bodo kaj dosti spreminjale.

Snežne in plazovne razmere se bodo v visokogorju zaradi novega snega postopno nekoliko poslabšale. Do petka bo lahko v gorah nad okoli 2000 metri zapadlo tudi do 40 ali celo več centimetrov snega. Zato se bodo s strmih pobočij lahko prožili plazovi novega snega, nižje pa bo dež še dodatno razmočil stari sneg, kolikor ga je. Predvsem v četrtek, ko se bo veter okrepil, bodo nastajali tudi zameti in opasti. Ker bo nad nami ostala razmeroma hladna in vlažna zračna masa, sonce ne bo vplivalo na snežne razmere. V visokogorju, predvsem nad okoli 2200 metri bo temperatura le okoli ničle ali malo pod nič, zato bo sneg ostajal mehak in se bo počasneje sesedal. Tudi za začetek prihodnjega tedna še ne kaže, da bi se vreme stabiliziralo.