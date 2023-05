Neuspešen pobeg Srba s tremi migranti v avtomobilu

Obrežje, 8. maja - Policisti so v petek zvečer na avtocesti od Obrežja proti Dobruški vasi ujeli 19-letnega Srba, ki ni upošteval njihovih znakov, naj ustavi, ampak je skušal pobegniti. V postopku so ugotovili, da v avtomobilu prevaža tri Turke. Odvzeli so mu prostost in zasegli avtomobil ter ga privedli preiskovalnemu sodniku, so sporočili s policije.