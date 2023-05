Ljubljanska borza: Indeks izgublja

Ljubljana, 8. maja - Na Ljubljanski borzi indeks SBI TOP v uvodu v nov teden izgublja. Med pomembnimi delnicami skoraj tri odstotke izgubljajo delnice Petrola, navzdol drsijo še delnice Luke in Krke. V zeleno območje so se doslej premaknile delnice NLB, Telekoma, Save Re in Cinkarne. Vlagatelje najbolj zanimajo delnice NLB in Petrola.