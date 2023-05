V Galeriji DLUM dela umetnikov iz petih slovenskih likovnih društev

Maribor, 9. maja - V Galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor (DLUM) danes odpirajo razstavo Dobimo se v Mariboru, na kateri so razstavljena dela 25 umetnic in umetnikov iz petih slovenskih likovnih društev (DLUD, DLUSP, DLUPP, LDK in DLUM). Povečini so ustvarjena v klasičnem likovnem mediju in le v peščici primerov izdelana s pomočjo digitalne tehnologije.