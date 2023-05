S skupnostmi za starejše želijo napolniti prenovljene podeželske hiše

Ajdovščina, 9. maja - Občina Ajdovščina skupaj z Univerzo v Ljubljani pripravlja projekt, s katerim želijo pomagati starejšim ter napolniti zapuščene in prenovljene stanovanjske hiše in kmetije na podeželju. Hiše bi odkupili in v njih uredili stanovanjske skupnosti starejših, je na nedavni novinarski konferenci povedal ajdovski župan Tadej Beočanin.