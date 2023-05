Vreme: Danes bo pretežno oblačno

Ljubljana, 8. maja - Nekaj jasnine bo na Primorskem in na severovzhodu. Občasno se bodo pojavljale manjše krajevne padavine, ki bodo pogostejše dopoldne. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo se bo pooblačilo, od zahoda bo postopno začelo deževati. V četrtek se bo dež okrepil. Sveže bo.

Vremenska slika: Nad našimi kraji se zadržuje oslabljena vremenska fronta. Od vzhoda doteka hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini oblačno, občasno bodo krajevne padavine, ki bodo pogostejše v krajih zahodno od nas. Ob severnem Jadranu bo večinoma suho, pihala bo šibka do zmerna burja. V torek se bo delno razjasnilo, v Alpah lahko nastane kakšna ploha. Ob severnem Jadranu bo še pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena zmerno obremenilen. V torek bo vremenska obremenitev oslabela in postopoma ponehala.