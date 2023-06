Poletje v Ljubljani bo odprl Junij v Ljubljani z več kot 40 dogodki

Ljubljana, 7. junija - Poletje v Ljubljani bo tudi letos odprl festival Junij v Ljubljani, ki bo v 15. izdaji potekal od danes do 21. junija na Kongresnem trgu. V tem času se bo zvrstilo več kot 40 dogodkov, ogled je brezplačen. Na sporedu bodo gledališke, glasbene in plesne predstave iz produkcije pretežno ljubljanskih zavodov in nevladnih organizacij v kulturi.