Azijske borze večinoma v zelenem

Tokio, 8. maja - Indeksi na azijskih borzah so se danes večinoma znižali in tako nadaljevali trend, ki so ga vlagatelji v petek začrtali na Wall Streetu. Po poročanju tujih agencij, so vlagatelje razveselili podatki z ameriškega trga dela, po drugi strani pa jih še naprej skrbijo razmere v bančnem sektorju.