Florida le še zmago oddaljena od konferenčnega finala NHL

Miami, 8. maja - Hokejisti s Floride nadaljujejo odlične predstave v končnici severnoameriške hokejske lige NHL. Floridski panterji so zmagali na tretji tekmi polfinala vzhodne konference. Na domačem ledu so Toronto Maple Leafs premagali po podaljšku s 3:2 in povedli s 3:0 v zmagah.