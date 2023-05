Finance o podpovprečni produktivnosti slovenskega gospodarstva (8. 5.)

Ljubljana, 7. maja - Špela Mikuš v komentarju Ideje imamo, pri uresničevanju pa se ustavi opozarja, da so težave slovenskega razvojnega zaostanka za povprečjem EU in evroobmočja znane že več let. Večjega napredka na tem področju po mnenju avtorice še ni bilo, kot možnost za razvojni preboj pa avtorica po navdihu Irske vidi v privabljanju multinacionalk.