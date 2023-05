Napoli po osvojenem naslovu prvič slavil na Maradoni

Neapelj, 7. maja - Nogometaši Napolija so v 34. krogu italijanskega prvenstva na domačem igrišču premagali Fiorentino z 1:0. Potem ko so sredi tedna po neodločenem izidu proti Udineseju slavili tretji naslov v zgodovini, so se prvič kot prvaki predstavili na od leta 2020 preimenovanem stadionu v čast Diega Armanda Maradone.