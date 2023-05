Dortmund, 7. maja - Po končanem 31. krogu nemške nogometne lige na vrhu Bayern in Borussio Dortmund spet loči le točka. Porurci so v današnji zadnji tekmi tega kroga kar s 6:0 odpravili Wolfsburg in imajo zdaj 64 točk, Bayern po sobotni zmagi proti Werderju z 2:1 pa eno več.