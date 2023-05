Na zaostalih tekmah do zmage Primorke, delitev točk v Ljubljani

Ajdovščina, 7. maja - Ta konec tedna sta bili na sporedu zaostali tekmi 17. in 18. kroga ženske nogometne lige Triglav Zdravje. Uvodno srečanje v ligi za prvaka v prestolnici se je v soboto končalo z delitvijo točk med ekipama Ljubljane in Radomelj Medexa, danes pa so nogometašice Primorja Gaie Naturelle premagale Krim.