Slovaški premier Heger odstopil

Bratislava, 7. maja - Slovaški premier Eduard Heger, ki je od decembra vodil začasno vlado, je danes predsednici države Zuzani Čaputovi podal odstopno izjavo. Na Slovaškem so sicer za 30. september napovedane predčasne parlamentarne volitve, predsednica ima zdaj možnost, da do torka imenuje tehnično vlado, ki bo do volitev opravljala tekoče posle.