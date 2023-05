V Kopru poslej poletni parkirni režim in dražja parkirnina

Koper, 8. maja - V Kopru je danes začel veljati poletni parkirni režim, z njim pa so se zvišale cene na več parkiriščih. V Žusterni, ob Severni obvoznici in na Trgu Brolo so se podvojile. Na večini drugih območij se je cena ure parkiranja povečala za pol evra. Na Mestni občini Koper pravijo, da so bile podražitve neizogibne.