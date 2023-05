Ljubljana, 7. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo v Ljubljani zaradi tekaške prireditve do 14. ure, zaprta Slovenska cesta med Šubičevo ulico in Erjavčevo cesto. Eno ure popolne zapore bodo med 13. in 16. uro tudi na cestah med Ljubljano, Domžalami in Kamnikom.