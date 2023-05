Vodja IAEA opozarja na vse bolj nevarne razmere na območju nuklearke Zaporožje

Kijev, 7. maja - Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je v soboto opozoril, da so razmere na območju ukrajinske jedrske elektrarne Zaporožje vedno bolj nepredvidljive in zato nevarne. Oblasti, ki jih je na tem območju nastavila Rusija, so pred dnevi odredile evakuacijo civilnega prebivalstva z območja.