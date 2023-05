Ljubljana, 7. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo v Ljubljani zaradi tekaške prireditve do 14. ure, zaprta Slovenska cesta med Šubičevo ulico in Erjavčevo cesto. Eno ure popolne zapore bodo med 13:30 in 16. uro tudi na cestah med Ljubljano, Domžalami in Kamnikom.