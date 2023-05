Draisaitl in McDavid v končnici lige NHL pripravila sanjsko vrnitev Edmontona

Las Vegas, 7. maja - V končnici severnoameriške hokejske lige NHL so ponoči odigrali en dvoboj. Ekipa Edmonton Oilers je na krilih napadalnega dvojca Leon Draisaitl in Connor McDavid na drugi tekmi polfinala zahodne konference povsem zasenčila najboljše moštvo zahoda Vegas Golden Knights s 5:1. Naftarji so se v zmagah poravnali z zlatimi vitezi z 1:1.