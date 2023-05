Jezerniki povedli v končnici lige NBA, zmagali tudi košarkarji Miamija

Los Angeles, 7. maja - V končnici severnoameriške košarkarske lige NBA so odigrali dva dvoboja konferenčnih polfinalov. Na zahodu sta bila Anthony Davis in LeBron James ključna igralca ekipe Los Angeles Lakers za zmago proti branilcu naslova Golden State Warriors s 127:97, medtem ko se je Jimmy Butler vrnil po poškodbi gležnja za zmago Miamija nad New Yorkom (105:86).