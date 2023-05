City korak bližje naslovu

London, 6. maja - Nogometaši Manchester Cityja so uspešno opravili svojo nalogo v 35. krogu angleškega prvenstva in storili še korak k novem naslovu državnega prvaka. Na domačem igrišču so z 2:1 premagali Leeds, ekipo, ki se krčevito bori za obstanek. Oba gola za domače je že v prvem polčasu dosegel Ilkay Gündogan.