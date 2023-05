V hudi prometni nesreči na območju Hrastnika umrl 17-letnik

Hrastnik, 6. maja - Na cesti od Uničnega proti Marnem na območju Hrastnika je ob 13.30 prišlo do hude prometne nesreče, v kateri je umrl 17-letnik. Po do zdaj zbranih obvestilih je vozil neregistrirano vozilo, s katerim je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku zapeljal z vozišča in trčil v drevo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.